قائد #فاغنر يهاجم وزير الدفاع الروسي: خدع #بوتين والشعب للحصول على قلادة “بطل روسيا”

واصل قائد مجموعات فاغنر المسلحة، يفغيني بريغوجين هجومه على القادة العسكريين في الجيش الروسي، مؤكدا أن وزير الدفاع الروسي أراد أن يحصل على رتبة "مارشال" وقلادة "بطل روسيا" لذا دفع باتجاه غزو أوكرانيا.

وقال يفغيني بريغوجين في تصريحات اليوم: “غير صحيح أن أوكرانيا كانت تخطط مع حلف شمال الأطلسي ”الناتو" قبل الحرب لمهاجمة روسيا".

وأضاف قائد فاغنر، أن موسكو لم تشن الحرب لنزع سلاح أوكرانيا أو القضاء على ما يوصف بـ "النازية" فيها، متابعا: “وزارة الدفاع خدعت الرئيس فلاديمير بوتين والروس بالترويج أن أوكرانيا تحالفت مع الناتو لمهاجمة روسيا”.

وأشار قائد فاغنر إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بدأت لأسباب تختلف عما هو معلن وحرضت عليها الأوليغارشية.

ومجموعة فاغنر تعد منظمة روسية شبه عسكرية، تحارب لصالح الجيش الروسي في حرب أوكرانيا.