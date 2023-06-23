قوات #فاغنر تعلن التمرد ضد الجيش الروسي

أعلنت قوات فاغنر المسلحة، التمرد على الجيش الروسي، وفقا لبيان صادر عن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر عبر قناته على “تليغرام”.

واتهم قائد فاغنر وزارة الدفاع الروسية بقصف قواته في أوكرانيا، قائلا: “ تلقينا ضربة غادرة من الدفاع الروسية”

وأضاف قائد قوات فاغنر، أن الضربة الصاروخية من قبل الدفاع الروسية قتلت عددا من عناصر فاغنر في أوكرانيا، ونشر فيديو لما وصفه بعملية قصف وزارة الدفاع الروسية لعناصره في أوكرانيا.

ودعا قائد قوات فاغنر، الجيش الروسي لعدم التعرض لقواته في أوكرانيا.

وتوعد قائد مجموعة “فاغنر” بالانتقام بعد قصف القوات الروسية لقواته.

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية، قد قال الجمعة، إن القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

ومن جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية، قصف معسكرات قوات فاغنر التي لعبت دورا بارزا في التقدم الروسي داخل أوكرانيا.