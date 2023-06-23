“المتسوق الخفي” يراقب الأسواق التجارية والإلكترونية من أجل احترام الملكية الفكرية في #المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، استقبال أكثر من 1700 شكوى، تتعلق بحقوق المؤلف، والعلامات التجارية بمختلف قطاعاتها، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشكاوى خلال 2022 مقارنة بالعام 2021م بنسبة 47%.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، إن نسبة شكاوى العلامات التجارية ارتفعت بنحو 490%، وانخفضت نسبة شكاوى حق المؤلف 37%.

وكشفت الهيئة عن تفعيل عملية "المتسوق الخفي" الذي يعد أحد أهم أعمال الإنفاذ، مشيرة إلى أنها تسهم في إنفاذ منظومة حقوق الملكية الفكرية بكفاءة ونزاهة.

ويعمل فريق الإنفاذ بشكل مستمر على مراقبة ومسح الأسواق التجارية والإلكترونية، وبحث الانتهاكات ومواطن تجمعها؛ بهدف جمع بيانات المنشآت التجارية وتغذية فريق التفتيش بالمعلومات، التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم بكفاءة، وضبط الانتهاكات.

وقام المتسوق الخفي بـ1483 زيارة، على أكثر من 60 مركزًا تجاريًّا في أكثر من 20 مدينة ومحافظة بالمملكة.