روسيا توجه تهمة العصيان المسلح لقائد #فاغنر بعد إعلانه التمرد

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، إقامة دعوى جنائية ضد قائد قوات فاغنر المسلحة بعد إعلانه التمرد على الجيش الروسي، ووجهت له تهمة العصيان المسلح.

ورد الكرملين للمرة الأولى على تصريحات قائد فاغنر، إذ قال إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ومن جهته، واصل قائد قوات فاغنر المسلحة تصريحاته النارية ضد قادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من عناصر بالجيش الروسي يدعمون موقفه.

وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن معظم العسكريين يدعموننا لتتحقق العدالة في الجيش، وذلك بعد إعلانه التمرد ضد الجيش الروسي.

وأضاف أن الجيش قصف معسكرات قواته ما أسفر عن مقتل 2000 من عناصره في أوكرانيا، واتهم وزير الدفاع الروسي بإخفائها داخل مشرحة.

وأوضح قائد قوات فاغنر، أن التمرد لن يعطل عمل القوات الروسية في أوكرانيا بأي شكل، مشيرا إلى أن عدد مقاتليه يبلغ نحو 25 ألف داعيا الروس للانضمام إليهم.