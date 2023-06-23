القبض على شخص لتسويقه وبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مواطن لتسويقه وبيعه سندات أضاح غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته مبالع مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحذر الأمن العام من الاستجابة للاعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجـاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.