أول تعليق من #أوكرانيا على تمرد #فاغنر ضد #روسيا

علقت أوكرانيا على الخلافات المتزايدة بين قوات فاغنر المسلحة والجيش الروسي المتزايدة والتي بلغت ذروتها يوم الجمعة، بإعلانها التمرد على الجيش الروسي.

ومساء الجمعة أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة التمرد على الجيش الروسي بعد اتهامه بقصف معسكرات قواته في أوكرانيا والسبب في مقتل نحو ألفي عنصر مسلح.

تعليق أوكرانيا جاء على لسان الجيش الذي أكد أنه يراقب الخلاف الناشئ بين فاجنر والقيادة الروسية، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وتقاتل قوات فاغنر لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا وتمكنت من السيطرة على مدينة باخموت بعد أشهر من القتال العنيف ضد الجيش الأوكراني.