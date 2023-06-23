بعد تمرد #فاغنر.. وضع المنشآت الحيوية في #موسكو تحت الحراسة

قالت وكالة "تاس" الروسية، إنه تم وضع أهم المنشآت بالعاصمة موسكو تحت الحراسة.

وأضافت أن تصريحات قائد قوات فاغنر وأفعاله تشكل فعليا دعوات لصراع أهلي مسلح على الأراضي الروسية.

وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) إن تصريحات وتصرفات مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوزين تشكل فعليًا دعوات لبدء الصراع المدني المسلح.

وأضاف المكتب الصحفي أن تصريحات بريغوجين وأفعاله تشكل فعليا دعوات إلى نزاع مدني مسلح على الأراضي الروسية وطعنة في ظهر جنود روس يقاتلون مع القوات الأوكرانية الموالية للنازية.

وتابع: "ندعو مقاتل الشركات العسكرية الخاصة إلى عدم ارتكاب أخطاء لا يمكن إصلاحها ، ووقف أي إجراءات قسرية ضد الشعب الروسي ، وعدم الامتثال لأوامر بريغوجين الإجرامية والخائنة ، واتخاذ إجراءات بشأن اعتقاله".