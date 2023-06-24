أول تعليق من #البيت_الأبيض على تمرد قوات “#فاغنر” ضد #الجيش_الروسي

في أول رد فعل أمريكي على تسارع الأحداث في روسيا بعد إعلان قائد "فاغنر" التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية، قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية، إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة "فاغنر" على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري هناك.

وصرح آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نحن نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات".

على جانب آخر، أعلن الكرملين اليوم السبت أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن "تمرد مسلح" فُتِح إثر انتفاضة مجموعة "فاغنر" على قيادة الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ"فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح".