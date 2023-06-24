هل دفعة يوليو المقبل تشمل الدعم الإضافي؟.. “حساب المواطن” يوضح

كشف برنامج حساب المواطن، عن موعد انتهاء إيداع الدعم الإضافي في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023 ، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

وأشار "حساب المواطن" إلى أنه لمعرفة قيمة استحقاق المستفيد يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا).

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.