شاهد.. لحظة انطلاق قافلة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة إلى مشعر عرفات

وثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، صباح اليوم السبت للحظة انطلاق قافلة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات.

على جانب آخر، قامت وكالة شؤون المسجد النبوي -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود- اليوم، بتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لأداء شعيرة الحج، وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا لتحقيق الرضى في نفوسهم وإدخال السرور ورسم البسمة على محياهم.

من جانبهم، عبَّر الزوار عن شكرهم وفرحهم بما وجدوه من عناية واهتمام مستبشرين بما سيجدونه في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وتسعى الوكالة لتقديم منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله –