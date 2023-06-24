قائد قوات “فاغنر” يُسيطر على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة “روستوف”.. ويهدد بالزحف نحو موسكو

أكد قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين أنه تمكن من الدخول لمقر قيادة الجيش الروسي في مدينة "روستوف"، و أنه يسيطر على مواقع عسكرية.

كما هدد قائد "فاغنر" بالزحف إلى موسكو إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه.

وفي أول رد فعل أمريكي على تسارع الأحداث في روسيا بعد إعلان قائد "فاغنر" التمرد ضد القيادة العسكرية الروسية، قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية، إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة "فاغنر" على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن أطلِع على ما يجري هناك.

وصرح آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نحن نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات".