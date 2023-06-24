بأكثر من 126 مليون ريال.. صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وأغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريال، وذلك لكمية (70,765) طن، لعدد (208) مزارعاً.

وتتضمن (24) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريال، وذلك لكمية (387.276) طن، لعدد (1263) مزارع.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طن، لعدد (2159) مزارع.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.