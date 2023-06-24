بـ46 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن كلا من الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة حيث سجلتا 46 درجة مئوية ، فيما سجلت الرياض 45 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن مدينة أبها سجلت أقل درجة حرارة اليوم في المملكة حيث سجلت 18 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة 20 درجة مئوية.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وتمتد الحالة الجوية إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم السبت على بعض مدن المملكة: