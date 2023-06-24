حار جدا نهارا ودرجة الحرارة 47 مئوية.. “الحصيني” يتوقع طقس أيام عيد الأضحى

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته الحالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح في تغريدة على حسابه بمنصة " تويتر"، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً على معظم المناطق بما فيها مكة والمشاعر والحرارة المتوقعة تتراوح بين 35 و 47 درجة مئوية.

وأضاف "الحصيني" أن الأجواء تميل للحرارة أول الليل ومع تقدم ساعات الليل تنخفض الحرارة لتصبح من تميل للاعتدال إلى لطيفة فجراً والحرارة المتوقعة تتراوح فجراً بين 24 الى 33 وخارج المدن خاصة في الاستراحة والمناطق المفتوحة أفضل أجواء ليلاً.

وبالنسبة للمرتفعات الجبلية في الغربية والجنوبية الغربية من المملكة متوقع أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهاراً ومن لطيفة إلى باردة ليلاً والحرارة العظمى تتراوح بين 25 الى 35 درجة مئوية والصغرى من 20 الى 28 درجة مئوية وتزداد البرودة في حالة الأمطار والضباب.