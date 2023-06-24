هل تناول الشحوم الحيوانية سبب شائع لارتفاع الكوليسترول؟.. استشاري قلب يجيب

كشف استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن مدى تأثير تناول الشحوم الحيوانية على مرضى الكوليسترول.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن تناول الشحوم الحيوانية، ليس سببا شائعاً لزيادة نسبة الكوليسترول في الدم لكن لا يمكن إهماله.

وأشار إلى أنه يمكن للشحوم الحيوانية، أن تكون مضرة ، إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول الضار أو الدهون الثلاثية أو يعاني السمنة.

الجدير بالذكر، إن علاج ارتفاع الكوليسترول لا يعتمد فقط على قراءة الكوليسترول بتحليل الدم، ولكن أيضاً يعتمد على العمر والأمراض الأخرى المصاحبة مثل السكري والضغط وأمراض شرايين القلب أو الكلى لا قدر الله.