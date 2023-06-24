تسجيل براءة اختراع سعودي في تحلية المياه

نجحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تحقيق إنجاز نوعي في مجال صناعة التحلية وخدمات المياه، بابتكار طريقة جديدة لرفع جودة المياه المحلاة والمنقولة وحلّ مشكلة تكون أيون البرومات فيها.

وتمكَّن باحثون من معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية ومنظومة إنتاج الشعيبة من الوصول إلى أسلوب مبتكر لحلّ هذه المشكلة المؤثرة على جودة المياه المنتجة والمنقولة من صناعة التحلية؛ نتيجة تفاعل أيون البروميد الموجود طبيعيًّا في المياه المنتجة، بواسطة المواد المعقمة مثل مادة هيبوكلوريت الصوديوم.

وجرى تطبيق هذه التقنية على المياه المنتجة والمنقولة من منظومة إنتاج الشعيبة، وأظهرت النتائج اختفاءً تامًّا لأيون البرومات ونواتج التعقيم الثانوية الأخرى في كامل سلسلة إمداد المياه من المصدر، مرورًا بالأنابيب وصولاً إلى محطات الخزن الطرفية لتوزيع المياه في كل من مكة المكرمة والطائف.

ويسهم هذا الابتكار في تخفيض تكاليف استخدام المواد المعقمة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالطرق الأخرى المماثلة، ويعمل على تثبيط تكون نواتج التعقيم الثانوية الأخرى من نوع الملوثات العضوية؛ مما يمثل إضافة علمية غير مسبوقة.