3 منها عربية.. أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في 2023

حلت 3 مدن عربية في قائمة "أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في 2023"، وفقاً لتقرير حديث أعده "مؤشر الرفاهية العالمي 2023" التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

وتتضمن هذه المدن الثلاث: العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير، وأخيرا العاصمة السورية دمشق، التي تعد واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع، ولم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام.

وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:

164. دوالا، الكاميرون

165. كييف، أوكرانيا

166. هراري، زمبابوي

166. دكا، بنغلاديش

168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة

169. كراتشي، باكستان

170. لاغوس، نيجيريا

171. الجزائر العاصمة، الجزائر

172. طرابلس، ليبيا

173. دمشق، سوريا

أما أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023 فهي:

1. فيينا، النمسا

2. كوبنهاغن، الدنمارك

3. ملبورن، أستراليا

4. سيدني، أستراليا

5. فانكوفر، كندا

6. زيوريخ، سويسرا

7. كالغاري، كندا

7. جنيف، سويسرا

8. تورونتو، كندا

9. أوساكا، اليابان

10- أوكلاند، نيوزيلندا