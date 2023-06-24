“حرس الحدود” تحذر من مخالفة في موسم الحج عقوبتها السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال

حذرت قوات "حرس الحدود"، من ارتكاب مخالفة في موسم الحج، تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة 50 ألف ريال.

وفي التفاصيل، جدد "حرس الحدود "التأكيد على عقوبة من ينقلون من لا يحملون تصاريح حج نظامية، موضحا في تغريدة على "تويتر"، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافدًا.

وأضاف أن من العقوبة أيضا المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا وكذلك يمنع من دخول المملكة.