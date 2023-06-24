قائد “فاغنر” يواصل تحدي بوتين: لن نستسلم تحت أي ظرف

واصل قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، تحديه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أنه وقواته لن يستسلموا تحت أي ظرف.

وقال قائد قوات "فاغنر" في تصريحات جديدة عقب إعلانه التمرد على الجيش الروسي: : "لا أحد من قواتنا سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين أو الأمن الفيدرالي".

وكان قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، قد أكد أنه تمكن من الدخول لمقر قيادة الجيش الروسي في مدينة "روستوف"، و أنه يسيطر على مواقع عسكرية.

كما هدد قائد "فاغنر" بالزحف إلى موسكو، إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه.

وفي أول تصريحات له عقب تمرد قائد قوات "فاغنر" الروسية ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو للرد على التمرد المسلح، محذراً من أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف في كلمة أنه سوف يتم الرد بشكل قاس وصارم على التمرد المسلح لقوات "فاغنر"، معتبرا ما يتم مواجهته اليوم هو خيانة للوطن.

وشدد "بوتين" على أنه تم جر قوات "فاغنر" لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، وأن الجيش الروسي يخوض قتالا صعبا ولابد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

واعتبر أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن، واصفاً تمرد قوات "فاغنر" بأنه "طعنة في الظهر".