خططا لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين يمنيين في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في منطقة الرياض.

وذكرت "الداخلية" في البيان أن كلاً من: عبدالرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري "يمنيي الجنسية" أقدما على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه.

وأضافت أن "عبد الرحمن أنشأ كياناً إرهابياً لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وشرع في اغتيال رجال الأمن، وساعد عناصر التنظيم، بجانب استعداده لتجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة والاشتراك بها، وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً، وتخطيطه للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

أما الجاني الآخر "محمد" فقام بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، بجانب شروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين / عبدالرحمن فارس المري و / محمد صلاح المري - يمنيي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 هـ الموافق 24 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.