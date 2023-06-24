“اليونسيف”: مقتل 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900 في السودان منذ مطلع يونيو الجاري

أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بلغت 1081 قتيلاً ونحو 11.714 إصابة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، بسبب العنف في غرب دارفور.

وأضاف المكتب أن منظمة "اليونيسيف" تلقت تقارير تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900، منذ مطلع يونيو الحالي.

يأتي ذلك وسط تجدد الأعمال العدائية في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، عقب هدنة وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في الأسبوع الماضي.