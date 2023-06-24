تصاعد اشتباكات الجيش الروسي وفاغنر.. القوات المتمردة تتوسع.. وحريق في مصفاة نفط

اتسعت دائرة المواجهات بين قوات "فاغنر" والجيش الروسي، بعد تبادل إطلاق نار واسع بين الطرفين قرب مدينة روستوف القريبة من حدود أوكرانيا.

وأعلن قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، عبور قواته مدينة فورونيج القريبة، وتوجهها إلى ليبيتسك.

وتزامن ذلك مع اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة فورونيج، وأظهرت مقاطع مصورة سحب دخان ترتفع في سماء المدينة.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن رجال الأطفاء يتعاملون مع حريق نشب في إحدى خزانات الوقود بمصفاة نفط في المقاطعة.

وقال "غوسيف" عبر قناته على "تليغرام": "في فورونيج، يتم إطفاء خزان وقود محترق في مصفاة للنفط في شارع ديميتروف، ويعمل أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 قطعة من المعدات في المكان، ووفقا للبيانات الأولية، لا يوجد ضحايا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية"تاس".

وفي وقت سابق ، أعلن "بريغوجين" أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، الذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وقال "بريغوجين" في مقطع فيديو نشر على "تلغرام" إن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار".