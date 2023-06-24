اكتمال أعمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

أكملت القطاعات الحكومية والجهات المساندة في المدينة المنورة بنجاح خططها التشغيلية لموسم ما قبل الحج، وذلك باستقبال أكثر من 833 ألف حاج عبر المنافذ الجوية والبرية، وتقديم الخدمات لهم في مجالات الإسكان والمواصلات، وبذل الجهود التنظيمية والصحية والأمنية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة المنورة، ومتابعة تفويجهم إلى مكة المكرمة بيسر وأمان.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية من جامع ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، اليوم، مشاهد لآخر أفواج الحجاج، استعداداً للمغادرة إلى بيت الله العتيق بمكة المكرمة لأداء طواف القدوم، وقضاء يوم التروية بمشعر منى، وهم يلهجون بالدعاء للمولى جل وعلا أن يسر لهم حجهم ويتقبّل منهم .

يذكر أن الخطط التشغيلية للجهات الحكومية التي تشرف عليها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، عمدت إلى تهيئة الخدمات وجميع أشكال الرعاية لأكثر من 1,850 مليون حاج يتوقع زيارتهم للمدينة المنورة خلال الموسم الأول والثاني للحج لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.