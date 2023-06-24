الهلال يعلن عن صفقة عالمية خلال ساعات

حسم نادي الهلال صفقة السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، وجود اتفاق نهائي بين نادي الهلال وتشيلسي على صفقة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على توتير جاء فيها، "فُهم أن تشيلسي والهلال اتفقا على جميع العقود الخاصة بنقل كاليدو كوليبالي إلى النادي السعودي".

وأضاف الصحفي فى سكاى، "سيكمل كوليبالي الفحوصات الطبية ويوقع العقد ثم يتم الكشف عنه فى نهاية هذا الأسبوع كلاعب الهلال الجديد، تم الاتفاق، ها نحن نؤكد".