برشلونة يحسم مصير رحيل نجم الفريق

حسم برشلونة مصير فرينكي دي يونج لاعب الفريق بعد العروض العديدة التي وصلت له في وقت سابق.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يرفض تمامًا فكرة رحيل فرينكي دي يونج، رغم الاهتمام الكبير من بايرن ميونخ والعروض التى يدرس النادي الألماني تقديمها.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي يرى بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس أن دي يونج سيكون هو أساس وسط الملعب، ولا يمكن التفريط فيه بأى شكل، والاحتفاظ به أمر ضروري.

وتوج دي يونج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى بعد انتقاله في عام 2019 من أياكس أمستردام إلى برشلونة، ولكن ما تزال التكهنات حول مستقبله كثيرة.