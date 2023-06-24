وصول 548 حاجًا وحاجة من أسر الشهداء والمصابين الفلسطينيين المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، 548 حاجًا وحاجة يمثلون الدفعة الثانية والثالثة من حجاج أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، بعدما صدرت لهم الموافقة باستضافتهم هذا العام ضمن البرنامج.

وقدّم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تمكينهم من أداء مناسك الحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.