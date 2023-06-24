7 شركات تمور سعودية تشارك في أكبر معارض المواد الغذائية بالولايات المتحدة

يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض "Summer Fancy Food"، الذي سيقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو 2023 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من أكبر المعارض للمواد الغذائية هناك.

وتأتي مشاركة المركز من خلال 7 شركات هي: ( جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي)، ضمن فعاليات المعرض الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر، لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور، وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.

كما تهدف إلى رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد الحالي.