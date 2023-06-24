النصر ينافس #برشلونة على صفقة نجم #إنتر

يواجه نادي النصر منافسة قوية مع برشلونة لحسم صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان في الموسم المقبل.

ووضع نادي برشلونة لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب نادي إنتر ميلان، على رأس قائمة أولوياته من أجل تعرض رحيل لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر الدخول على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيدخل نادي برشلونة في منافسة قوية مع نادي النصر من أجل التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، والذي أبدى رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.