مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين ويهاجمون سيارة إسعاف في رام الله

أحرق مستوطنون ممتلكاتٍ للفلسطينيين في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم السبت.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية أم صفا غرب رام الله، وأحرقوا عدة منازل، وحطموا واجهات مركبات الفلسطينيين في القرية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الهيئة أن القرية شهدت قبل عدة أيام، إقامة منطقة صناعية استيطانية، بعد الاستيلاء على ٤٠٠ دونم من أراضي الفلسطينيين.د

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف قرب رام الله، كان بداخلها مرضى، داعية المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأطقم الطبية، التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال.