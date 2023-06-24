ياسر_الرميان: جماهير #نيوكاسل الأفضل في #الدوري_الإنجليزي

كشف ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تقييمه للموسم الجاري.

وقال :" إنه إنجاز عظيم. لدينا مقومات النجاح. النادي يعد الوحيد في مدينة نيوكاسل وأستطيع القول إن غالبية سكان مدينة نيوكاسل يشجعون النادي..لدينا الإرادة، ونريد أن نصل إلى أعلى مراتب النجاح ولدينا الكفاءات المناسبة. وعندما أقول الكفاءات المناسبة فأنا أعني الإدارة، والمدير الفني والمدرب، ولدينا لاعبين مناسبين أيضًا".

وتابع :" فاللاعبين بطبيعة الحال يمثلون أحد أهم عناصر النجاح. فوق كل ذلك، لدينا قاعدة جماهيرية رائعة..وأعتقد أنه إذا كان لديك الأشخاص المناسبون والإرادة اللازمة وتملك الإجراءات المناسبة والتمويل الجيد، إذا جمعت كل هذه الأشياء معًا أعتقد أنها وصفة رائعة للنجاح، وهذا ما نحققه الآن".

وأكمل :" لقد انتهى الموسم ونحن في المراكز الأربعة الأولى وتتزايد عائداتنا. يجب أن نتذكر أننا علينا العمل ضمن إطار قوانين اللعب المالي النظيف لذا كلما زادت عائداتنا، زاد عدد اللاعبين الجاهزين لدينا، وأنا هنا أتحدث عن لاعبي المراكز الـ 11 واللاعبون الـ 25 الذين يشكلون قوام الفريق".

وأضاف :" وبعد ذلك سيضيف دوري أبطال أوروبا المزيد من العائدات، وستتحسن عقود الرعاية وهذا يمثل المزيد من الأموال والمزيد من العائدات بالنسبة لنا. إذا جمعت كل هذه الأشياء معًا أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا طموح وشغف أن نكون في القمة".

وواصل :" بالنسبة للمشجعين.. فلدينا قاعدة جماهيرية من الأفضل في الدوري الإنجليزي وربما في العالم..وأنا أعتبر نفسي واحد من المشجعين وليس فقط رئيس مجلس إدارة النادي أو ممثلًا عن الملاك..أحب الأعلام والتلويح بها، وتفاعل الجماهير والمشجعين الذين يلوحون بالأعلام، ولقد فعلت ذلك على ما أعتقد مرة أو مرتين وشعرت بالفخر".