تقرير: “فاغنر” تتوجه إلى موسكو بـ 4 أرتال عسكرية

ذكر تقرير إخباري أن 4 أرتال عسكرية لقوات "فاغنر" تتجه نحو ‎العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع "ريبار" العسكري، أن هذه الارتال تضم ما بين 150 إلى 400 آلية عسكرية.

وكان قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، قد أعلن أنه تمكن من الدخول لمقر قيادة الجيش الروسي في مدينة "روستوف"، و أنه يسيطر على مواقع عسكرية.

وهدد قائد "فاغنر" بالزحف إلى موسكو، إذا لم يأت وزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه للقائه.

وفي أول تصريحات له عقب تمرد قائد قوات "فاغنر" الروسية ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أعلن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو للرد على التمرد المسلح، محذراً من أن هناك من يسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف في كلمة أنه سوف يتم الرد بشكل قاس وصارم على التمرد المسلح لقوات "فاغنر"، معتبرا ما يتم مواجهته اليوم هو خيانة للوطن.

وشدد "بوتين" على أنه تم جر قوات "فاغنر" لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، وأن الجيش الروسي يخوض قتالا صعبا ولابد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

واعتبر أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن، واصفاً تمرد قوات "فاغنر" بأنه "طعنة في الظهر".