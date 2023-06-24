تعرف عليها.. مصري يقدم هدية مميزة لـ “جوارديولا” خلال زيارته معابد الكرنك

أهدى شاب مصري الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هدية خاصة، أثناء زيارة الأخير مدينة الأقصر (جنوب مصر).

وقدم الشاب ياسر عمر "بورتريه" رسمه للمدرب المتوج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتقط صورة فوتوغرافية بصحبته ويتوسطهما "البورتريه".

واستهل بيب جوارديولا وأفراد أسرته زيارته لمدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم السبت، بزيارة معابد الكرنك.

ورافق "جوارديولا" خلال جولته في معابد الكرنك مسئولو وزارة الآثار، واستمع منهم إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه المعابد وأهميتها الأثرية.