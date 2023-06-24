“الجوازات”: وصول أكثر من مليون و626 ألف حاج من الخارج

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,626,500) حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الجمعة 5 / 12/ 1444هـ الموافق 23 / 6 / 2023م.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,559,053) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240,137) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,617) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.