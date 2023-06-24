تطورات هامة في مفاوضات #الهلال مع #أليجري

يدرس الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس قبول العرض المقدم من نادي الهلال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع مدرب كبير لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا للأرجنتيني رامون دياز والذي رحل عن الزعيم عقب نهاية عقده.

وقال موقع ” فوتبول إيطاليا “، إن ماسيميليانو أليجري يميل للرحيل عن يوفنتوس لقيادة فريق الهلال بعد تلقيه عرضًا مغريًا خلال الاجتماع الأخير مع مفاوض النادي السعودي.

وعاش أليجري موسمًا صعبًا مع يوفنتوس بسبب المشاكل الكبيرة للنادي آخرها خصم 10 نقاط في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن أليجري التقى مع ممثلي الهلال في الأيام الماضية، وعرضوا على المدرب عقد لمدة ثلاثة سنوات بقيمة 30 مليون يورو مع مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو.

وأصبح أليجري منفتحًا على قبول عرض الهلال الحالي بعد زيادة العرض المالي لـ40 مليون يورو بعدما رفض العرض السابق.