أخبار دوليّة

قافلة #فاغنر التي تقترب من موسكو تضم 5 آلاف مقاتل

متابعات - الوئام
24 يونيو 2023 · < 1 minute

قال مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم السبت إن قافلة من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة المتمردة تقترب من ضواحي موسكو تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.

وأضاف المصدر، الذي أثبت أنه محل ثقة في السابق، أن رئيس فاجنر يفجيني بريجوجن لديه أقل من 25 ألف رجل تحت تصرفه، وأن حوالي خمسة آلاف منهم في روستوف بجنوب البلاد، وهي المدينة التي قال بريجوجن إنه سيطر عليها والتي تمثل أهمية كبيرة لإمدادات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر إن خطة فاجنر بالنسبة لموسكو هي اتخاذ مقاتليه مواقع في منطقة مكتظة بالسكان.