رئيس #أوكرانيا يوجه رسالة باللغة الروسية بعد تمرد #فاغنر

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة باللغة الروسية إلى الشعب الروسي، وذلك على خلفية تمرد قوات فاغنر المسلحة على الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي في رسالته إنه كلما طال بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف تزداد الخسائر، مشددا على أن روسيا لا تسيطر على أي شيء وتعيش في فوضى.

وأضاف: “أنا متأكد أن بوتين ليس في موسكو ويختبئ في قبو تحت الأرض”، متابعا: “على العالم ألا يخشى مما يحدث في روسيا ونستطيع الدفاع عن أنفسنا وسنصمد في الميدان وسندافع عن أوروبا”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن جميع أعمال روسيا الإجرامية ضد أوكرانيا كانت مدبرة.