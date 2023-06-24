الولايات_المتحدة تؤجل فرض عقوبات على #فاغنر بعد التمرد على #روسيا

قالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة عازمة على تأجيل عقوبات جديدة على جماعة فاجنر الروسية شبه العسكرية بعد أن أعلن مؤسسها وزعيمها التمرد ضد الكرملين ، خشية أن تؤدي العقوبات إلى مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين عن غير قصد.

وأضافت المصادر: "لا تريد واشنطن أن تبدو وكأنها تنحاز إلى جانب في هذا الأمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية كانت تخطط للإعلان عن عقوبات جديدة بسبب أعمال فاغنر في إفريقيا يوم الثلاثاء، بما في ذلك عمليات التعدين التي أقامتها المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي السياق ذاته، قال يفغيني بريغوزين ، قائد مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية، إن قواته ستوقف زحفها نحو موسكو وتعود إلى معسكراتها لتجنب إراقة الدماء، وذلك بعدما أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن صفقة لوقف المواجهة المسلحة التي تهدد روسيا.