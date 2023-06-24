مختص: حرارة الأسفلت يوم #وقفة_عرفة ستصل لـ73 درجة في الظهيرة

أكد الدكتور خالد إدريس، عضو اللجنة العلمية للمركز الوطني للسكري والبرنامج الصحي التطوعي بالحج، أن موسم الحج هذا العام يوجد فيه أكبر تجهيزات طبية لوقاية ومعالجة من لديهم سكري.

وقال إدريس خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن اللجنة العلمية للمركز الوطني للسكري قامت بتدريب 550 طبيبا ومتطوعا على كيفية فصح والتعامل مع مريض السكري.

وأضاف عضو اللجنة العلمية للمركز الوطني للسكري والبرنامج الصحي التطوعي بالحج، أن درجة حرارة الأسفلت يوم وقفة عرفة ستصل إلى 73 درجة في الظهيرة.

وأشار الدكتور خالد إدريس إلى أن الحج هو أكبر تجمع للسكريين في العالم، ولدينا 550 فارسا وفارسة سيكونوا مسؤولين عن 30 ألف حاج لديه تقرحات القدم السكرية.