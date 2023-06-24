بعد تمرد فاغنر.. توقعات بتغيير قيادات في وزارة الدفاع الروسية

توقعت مصادر روسية، بحدوث تغيير قيادات في وزارة الدفاع الروسية، غدا الأحد، وذلك بعد تمرد قائد قوات فاغنر المسلحة ضد الجيش الروسي.

وقال الكرملين في تصريحات اليوم السبت، إنه لم يتم بحث إحداث تغييرات في قيادات وزارة الدفاع الروسية أثناء المفاوضات التي أجريت مع قائد قوات فاغنر بواسطة الرئيس البيلاروسي.

وأكد الكرملين، أنه سيتم إلغاء حالة مكافحة الإرهاب في أقرب وقت، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الضامن لمغادرة قائد قوات فاغنر المسلحة إلى بيلاروسيا بأمان.

ومن جهتها أكد مراسل قناة “العربية” في موسكو، أن التقارير تفيد أن قوات فاغنر بأوكرانيا ستعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية.