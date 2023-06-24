الأميرة سما بنت فيصل: الأعوام القادمة ستشهد توسعًا في مهام فتيات الكشافة

أكدَت الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، أن الفتيات المشاركات في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام لديهن شغف وحماس لخدمة وطنهن من خلال تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن.

وقالت إن فتيات الكشافة يقدمن خدماتهن الجليلة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من خلال مساعدة المرضى والمراجعين وتوجيههم داخل المستشفى، إضافة إلى دورهن في مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج وتوزيع الخرائط الإرشادية.

وأضافت خلال جولة قامت بها اليوم لمتابعة أعمال فتيات الكشافة: "إن فتيات الكشافة حظين بتدريب مكثَّف خلال الفترة الماضية للتعامل مع جميع الظروف التي تؤهلهن لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه"، لافتة النظر إلى أن مشاركة فتيات الكشافة السعودية هذا العام شهدت ارتفاعًا في عدد المشاركات، وتتطلع إلى التوسع في المشاركة بأعداد أكبر خلال الأعوام القادمة مع القطاعات ذات العلاقة.