زحام مروري كثيف يمتد إلى داخل أحياء وادي الدواسر

تشهد محافظة وادي الدواسر، منذ دخول عشر ذي الحجة المباركة كثافة مرورية كبيرة عطلت الحركة في شريانها الرئيس - طريق الملك عبدالعزيز-.

وطالب الأهالي بضرورة إيجاد خطة مرورية عاجلة لإصلاح الأمر، إذ شهد يوم السبت امتداد الكثافة المرورية إلى داخل الأحياء في محاولة من السائقين لتفادي الزحام دون جدوى.

ومع قرب عيد الأضحى المبارك والمناسبات الرسمية تعيش المحافظة حالة زحام مروري كثيف تستمر إلى ما بعد الأعياد، وتتجدد المطالب بإيجاد الحلول العاجلة.

ويقول عدد من سكان المحافظة إن تأخر اكتمال مشروع الدائري الشمالي -الذي أصبح حلما يراود سكان المحافظة منذ أكثر من 15 عامًا- أحد أسباب استمرار الأزمة المرورية، مطالبين بضرورة التفات الجهات المسؤولة لهذا المشروع الذي حيّر جميع سكان المحافظة.

وتعد محافظة وادي الدواسر من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب موقعها المهم الذي يربط منطقة الرياض بعدد من المحافظات، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية كمنتج لعدد من المحاصيل الزراعية المتنوعة.