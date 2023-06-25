طقس الأحد.. “#الأرصاد”: استمرار #الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس اليوم الأحد الموافق 7 ذي الحجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.