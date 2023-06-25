بالصور.. مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج الأمنية والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج

تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قوات أمن الحج الأمنية والجهات العسكرية المساندة المشاركة في حج هذا العام 1444 هـ في المشاعر المقدسة .

ووقف معالي الفريق البسامي، ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية، التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

على جانب آخر، أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بموسم الحج هذا العام 1444هـ بتجهيز أكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد.

ووجه معاليه بمضاعفة الجهود ورفع الطاقة الإنتاجية القصوى حسب الحاجة لتصل إلى 200 ألف عبوة يومياً، من خلال مقدمي الخدمة بمقر المشروع، مع استمرار بيع العبوات من خلال المتعهدين المعتمدين.

وبين أن هذه الخدمة تأتي لتحقيق رسالة المشروع، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بطريقة آلية دون تدخل بشري، وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.