لأول مرة.. إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة.

ونشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يوثق الحافلات ذاتية القيادة، وهي على أهبة الاستعداد لنقل الحجاج عبر 6 مسارات ولمسافة 4 كيلو، بينما يبلغ عرض الحارة 11 متراً.

فيديو | لأول مرة.. الهيئة العامة للطرق تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات ولمسافة 4 كيلوات عبر مراسل #الإخبارية أحمد غالي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/sLyQtHxhI2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023

وتسعى أمانة العاصمة المقدسة خلال موسم الحج إلى تحسين خدماتها وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك تفعيل الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الحجاج وتوفير جميع الخدمات لهم، حيث قامت الأمانة في موسم حج هذا العام 1444 هـ بتطبيق مجموعة من الحلول الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم.

وأوضحت الأمانة أنها وفرت حزمة من التطبيقات الحديثة لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة - والبالغ عددها 28 مركزًا - لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وتمكين الوحدات التنظيمية لتحويل أعمالها إلكترونيًا، إلى جانب تسهيل الأعمال اليومية لمنسوبي الأمانة، ورصد الملاحظات الميدانية ورفعها بعدة أشكال (مقاطع فيديو، مقاطع صوتية، التبليغ بنص مكتوب) وربط جميع المقاطع والصور بالموقع الجغرافي، ومعالجة الملاحظات والتوجيه حيالها من قِبل رؤساء المراكز الميدانية، وإصدار التقارير بأحدث الوسائل التقنية.