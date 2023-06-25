بـ46 مئوية.. الخرج تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة له اليوم على "تويتر"، أن "الخرج" تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 45 درجة مئوية والمدينة المنورة 44 درجة.

وأبان المركز أن أدنى درجة حرارة سجلتها اليوم كلا من أبها والباحة بـ18 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.