الأولى عربيا والتاسعة عالميا.. المملكة في قائمة الدول الأعلى احتياط للنقد الأجنبي  

كشفت بيانات حديثة عن أن المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة في قائمة العشر الكبار في قائمة الدول امتلاكاً لاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً.

بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار.

وجاء الترتيب على النحو التالي:

الصين - 3.4 تريليون دولار

اليابان - 1.25 تريليون دولار

سويسرا - 912 مليار دولار

الهند - 596 مليار دولار

روسيا - 587 مليار دولار

تايوان - 561 مليار دولار

هونغ كونغ - 430 مليار دولار

كوريا الجنوبية - 423 مليار دولار

المملكة العربية السعودية - 404 مليار دولار

البرازيل - 341 مليار دولار

سنغافورة - 289 مليار دولار

ألمانيا - 277 مليار دولار

الولايات المتحدة الأميركية - 242 مليار دولار