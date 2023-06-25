الأولى عربيا والتاسعة عالميا.. المملكة في قائمة الدول الأعلى احتياط للنقد الأجنبي  

كشفت بيانات حديثة عن أن المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة في قائمة العشر الكبار في قائمة الدول امتلاكاً لاحتياطي من النقد الأجنبي في مصرفها المركزي، إذ تتجاوز 400 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً.
بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عشر في القائمة باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 242 مليار دولار.
وجاء الترتيب على النحو التالي:
الصين - 3.4 تريليون دولار
اليابان - 1.25 تريليون دولار
سويسرا - 912 مليار دولار
الهند - 596 مليار دولار
روسيا - 587 مليار دولار
تايوان - 561 مليار دولار
هونغ كونغ - 430 مليار دولار
كوريا الجنوبية - 423 مليار دولار
المملكة العربية السعودية - 404 مليار دولار
البرازيل - 341 مليار دولار
سنغافورة - 289 مليار دولار
ألمانيا - 277 مليار دولار
الولايات المتحدة الأميركية - 242 مليار دولار