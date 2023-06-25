الصحة: 76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

كشفت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ مطلع شهر ذي القعدة، تجاوز 76 ألف حاج وحاجة.

وقالت: إن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 76635 حاجًا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم السبت الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1444هـ.

وأضافت: استفاد ضيوف الرحمن من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، والتي قدمت لهم مجموعة من الخدمات منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و 162 قسطرة قلبية.

وأشارت إلى إجراء 385 عملية غسيل كلوي، و38 عملية مناظير، بينما تم دخول 1590حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 2 حالة ولادة ، كما شاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 836 .