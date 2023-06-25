محال الخياطة: الإقبال كبير قبل العيد.. وتفصيل الثوب بين 130 لـ500 ريال

أسهم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك في زياده الإقبال على محال الخياطة الرجالية في منطقة جازان.

وشهدت أسواق الأقمشة ومحال الخياطة انتعاشاً وإقبالاً من الكبار والصغار على «تفصيل» ثوب العيد، وسط عروض مختلفة من أنواع الأقمشة وطرق الخياطة الحديثة.

وقال عدد من أصحاب محال الخياطة لـ«واس» إن الإقبال تزايد مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن موسم الأعياد يمثل ذروة العمل.

وكشف أصحاب محال الخياطة إن الأسعار تتراوح من 130 لـ500 ريال، وذلك حسب نوع القماش وجودته وتطريزه.

وأفادوا بأن اللون الأبيض الأكثر رواجاً، وذلك لدخول فصل الصيف، ولكونه من الألوان الأساسية والمعتاد عليها في جميع المناسبات السعيدة مثل الأعياد.