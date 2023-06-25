كوريا الشمالية: ندعم روسيا في مواجهة تمرد «فاجنر»

قال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية إيم تشون إيل: إنه يؤيد أي قرار تتخذه القيادة الروسية للتعامل مع التمرد الأحدث في البلاد، وذلك خلال لقائه مع السفير الروسي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إيم عبّر عن اعتقاده الراسخ بالنجاح في إخماد التمرد المسلح الأحدث في روسيا بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب الروسي.

وأوقفت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة أمس السبت زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو على الرغم من أنها قطعت معظم الطريق، ما أدى إلى خفض تصعيد تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، في خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب البلاد إراقة الدماء.