الشهراني رئيساً تنفيذياً لـ “العرب للاستثمارات الصحية”

أصدر مجلس إدارة مجموعة العرب للاستثمارات الصحية قرارا بتعيين عبد الرحمن محمد الشهراني رئيساً تنفيذياً للمجموعة منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة العرب للاستثمارات الصحية محمد شبّاب المطيري أن تعيين الشهراني يأتي ضمن استراتيجية ترسمها المجموعة تهدف لتمكين الكفاءات السعودية الشابة المؤهلة من قيادة استثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن تلك الاستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في قطاع الصحة و تمكين الرقمنة الصحية و تفعيلها.

ويعد الشهراني أحد الكفاءات السعودية الشابة، إذ يملك خبرات تفوق ١٣ عاماً في عدة قطاعات أهمها قطاعي الصحة و الاتصالات، كما قدم العديد من المساهمات أهمها التركيز على تطوير الأعمال والعلامات التجارية و زيادة جودة الخدمة المقدمة، حيث كان آخر منصب تولاه الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال بـ "مستشفى انتر هلث - كندا".

يذكر أن مجموعة العرب للاستثمارات الصحية تمتلك عدة شركات في المجال الصحي، منها شركة "مختبرات العرب الطبية" المتخصصة في تقديم خدمات التحاليل الطبية عبر الفروع المنتشرة في مناطق المملكة ، و شركة "رعاية العرب" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية و الاختبارات الخاصة بالتوظيف و العمالة على مستوى القطاعين الحكومي و الخاص بالإضافة لخدمات الطب الاتصالي.